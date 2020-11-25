Семья из трёх пальм снимет клумбу!

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Пальмы в кадках с Центральной площади курорта переехали на ПМЖ.

10 лет они ютились в тесных кашпо и по инициативе главы Геленджика их пересаживают в открытый грунт.

Сегодня специалисты «Юкки» с помощью манипулятора перевезли деревья и высаживают их на клумбу рядом с налоговой инспекцией. Для того чтобы пальмы прижились изъятый из выкопанных лунок грунт заменили на чернозём, перемешанный с торфом. В процессе пересадки также используют специальные удобрения, питающие корневую систему.

Веерная пальма, а точнее «Трахикарпус Форчуна» – самая популярная разновидность этих деревьев. Может достигать до 12 метров в высоту. После отцветания на пальмах появляются плоды, напоминающие грозди мелкого тёмно-синего винограда.

В нескольких местах на набережной курорта есть пальмы, произрастающие на клумбах. Они хорошо себя чувствуют, спокойно переживая наши мягкие зимы. При необходимости их укутывают и утепляют. Эти деревья были сразу высажены в открытый грунт, а пересадка таких взрослых пальм – это вынужденный эксперимент, так как их корням в кашпо уже слишком тесно. Будем надеяться, что красавицы приживутся. Агрономы им в этом будут помогать всеми силами.

По мнению главы Геленджика на наших улицах и клумбах должно быть больше южных растений, которые будут подчёркивать калории курортного города. Есть планы больше приобретать и высаживать пальмы в открытый грунт. Озеленители уже получили задание всесторонне рассмотреть эту возможность.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик