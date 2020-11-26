Виды кровли от компании «Металл Профиль»

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Компания «Металл Профиль» один из лидеров отечественного рынка в производстве и продажи продукции из металла.

Компания «Металл Профиль» один из лидеров отечественного рынка в производстве и продажи продукции из металла.

На официальном сайте компании можно найти металлические изделия: кровля, забор, фасад и водосток. Для заказа продукции в Санкт-Петербурге необходимо перейти по ссылке https://spb.metallprofil.ru/shop/. Компания «Металл Профиль» работает с 1996 года. В этом году открылся первый завод в Зеленограде. Сейчас, компания представлена 18-ю заводами и штатом из более чем 4 тысяч профессионалов.

Виды кровли

В ассортименте компании есть металлочерепица и профилированный лист для монтажа кровли. Оба материала являются универсальными, бюджетными и долговечными. Такое сочетание плюсов не могло не сказаться на востребованности металлического покрытия для кровли.

Кроме бюджетной цены, к достоинствам металлочерепицы и профнастила можно отнести:

- быстрый монтаж в любое время года;

- устойчивость к механическим повреждениям;

- устойчивость к атмосферным осадкам;

- долговечность;

- большой выбор цветовой гаммы.

Профнастил и металлочерпица производится из оцинкованной стали, что защищает материал от ржавения.

Эти виды кровельных материалов подходят для монтажа на жилые, промышленные или офисные помещения, но есть одно ограничение. Металлочерепица и профнастил не подходят для плоских кровель, крутизна ската должны быть больше 12 градусов.

Как выбрать и заказать строительный материал

Выбор кровельного материала зависит от погодных условий в регионе. В регионах, где есть сильные ветра и обильные снегопады рекомендуется выбирать профиль с большей глубиной, что даст материалу дополнительную прочность и устойчивость в неблагоприятным погодным условиям. Еще одним параметром при выборе кровельного материала остается толщина листа оцинкованной стали.

Выбрать металлочерепицу, профнастил и сопутствующие товары для монтажа кровли можно на официальном сайте компании «Металл Профиль». Оплатить заказ можно наличными и картой в офисе, перевести деньги на расчетный счет или воспользоваться Сбербанк Онлайн. Доставка товара в течение 1-2 дней после получения оплаты.

Евгений Счастливый