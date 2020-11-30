Руководство Группы Компаний «ПСТ» познакомились с участниками долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой»

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26 ноября после проведенной пресс-конференции в Отеле «Hilton Garden Inn» представители Группы Компаний «ПСТ» провели встречу с участниками долевого строительства всех объектов ООО «Кубаньжилстрой».

В ходе встречи новому стратегическому инвестору были заданы актуальные и волнующие всех вопросы о Проекте представленного Плана перехода во внешнее управление, порядка и сроков завершения объектов, а также правовых аспектов взаимодействия и итогового оформления приобретаемых в собственность помещений.

В рамках данной ознакомительной встречи, руководители Группы Компаний «ПСТ» рассказали о своей деятельности и о планах по развитию ООО «Кубаньжилстрой» в городе-герое Новороссийск.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item576