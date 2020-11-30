Георгий Середин: Работаю для вас, мои избиратели!

/Общество/

Подошёл к концу ноябрь, и пора подвести его итоги. В этом месяце провел несколько сходов с жителями.

В доме по ул. Видова, 169 поспособствовал подачи тепла. В настоящее время мой юрист изучает все документы ТСЖ "Оптимист", чтобы поставить окончательную точку в судебных тяжбах с АТЭК по списанию долгов. За домами 212, 214, 220 совместно с администрацией Приморского района и УЖКХ произвели расчистку водоотводного кювета.

Также подрядчик от УЖКХ почистил ливневки по адресам: ул. Видова, 167 и ул. Тобольская, 5 .

Провели в округе три субботника и высадили более 100 саженцев деревьев.

Написаны депутатские запросы, касающиеся освещения спортивных площадок во дворе Видова, 157; резервного кабеля для домов 149 и 151 по ул. Видова; ремонта дорожного полотна у ГСК в районе дома 220 по ул. Видова и др.

Напоминаю, что по вторникам и субботам с 10 до 12 веду прием по адресу: ул. Видова, 157. С вопросами, предложениями, просьбами и замечаниями Вы также можете обратиться по тел. +79887702525 .

Георгий Середин