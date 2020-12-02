Владимир Синяговский: В текст законопроекта были внесены ряд изменений, касающиеся контроля в сфере экологической безопасности...

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Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в третьем чтении нашумевший законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о хранении агрохимикатов в границах водоохранных зон на территориях портов).

Поправки вносятся в «Водный кодекс» РФ и позволяет хранить агрохимикаты в непосредственной близости к водоохранным зонам. Депутат Государственной Думы от фракции Единая Россия Владимир Синяговский, считает, что принятый в третьем чтении законопроект о размещении хранилищ агрохимикатов в водоохранных зонах, прежде всего, вызван «производственной необходимостью».

— Давайте отвлечёмся от эмоций и взглянем объективно на эту проблему. Ещё в 2018 году Указом Президента РФ была поставлена задача существенного увеличения экспорта агрохимикатов отечественного производства. А это, надо заметить, весьма ощутимая статья доходов для многих профильных предприятий, возможность увеличения налоговой базы и поддержания стабильной работы для тысяч наших граждан. Однако, существующий Водный кодекс России запрещает хранение и складирование агрохимикатов в зоне 500 метров от береговой линии моря. Это затрудняет работу предприятий и не даёт в полной мере работать, — отметил парламентарий.

По его словам, имеющиеся портовые мощности, построенные до введения запрета на размещение складов агрохимикатов в водоохранной зоне, не позволяют переваливать увеличивающиеся объемы агрохимикатов. А строить новые объекты запрещено существующим Водным кодексом. По этой же причине, считает депутат, невозможно реализовать и проекты создания новой портовой инфраструктуры, для них необходимо получить положительное заключение экологической экспертизы на проектную документацию строительства специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов в водоохранной зоне.

— В связи с этим приостановлена реализация проектов по развитию терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Усть-Луга, Мурманск. Получился замкнутый круг: с одной стороны надо развиваться с другой это невозможно сделать. Вот и решили внести поправки в действующий Водный кодекс, — пояснил депутат.

От также отметил, что у нового законопроекта есть и оппоненты. Они обеспокоены тем, что новые поправки, позволят хранить агрохимикаты в непосредственной близости от береговой полосы, а это, якобы, повышает экологическую опасность.

— Несомненно, в первую очередь мы должны заботиться об экологическом благополучии водных объектов. Перед тем, как законопроект прошёл второе чтение, мы, группа депутатов от Краснодарского края, встречались с экологами и профильными экспертами в терминале Туапсе. Они нас заверили, что требования, которые были предъявлены предприятиям и порту, выполнены и у них к ним претензий нет. Законопроект тщательнейшим образом проанализировали наши ведущие специалисты в области экологии. И только после их положительного заключения предлагаемые меры были вынесены на обсуждение парламента. Кроме того, в текст законопроекта были внесены ряд изменений, касающиеся контроля в сфере экологической безопасности. На сегодняшний день, предлагаемые нам правовые нормы выверены и, думаю, будут работать на поддержку отечественного производителя и развитие портовый отрасли России. Поэтому мы его и поддержали. Ведь, внесённые поправки, будут способствовать снятию ограничения по развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов, — сказал Синяговский.

Он подчеркнул, что этим же законопроектом вводится запрет на строительство новых специализированных хранилищ агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос.

— Заметьте, норма размещения хранилищ вблизи портов соответствует международной практике. Так, во всех крупных портах Европы, Америки, странах Ближнего Востока и Азии, а также в странах Прибалтики и в Украине склады агрохимикатов в портах располагаются в непосредственной близости от береговой линии, что обеспечивает минимизацию рисков негативного влияния на окружающую среду при перевалке данного вида груза, — сказал депутат.

Законопроект, как сообщает пояснительная записка, соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.