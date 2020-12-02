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Депутат Госдумы Владимир Ильич Синяговский провел онлайн-прием граждан Геленджика

К народному избраннику обратилась жительница города с вопросом об уклонении от выплаты алиментов на малолетнего ребенка бывшим супругом. Депутатом принято решение о юридической поддержки матери с ребенком.

- Такое безответсвенное поведение одного из родителей больно бьет по детям и институту семьи. Данным гражданам не избежать ответственности, - заключил Владимир Ильич.

Прием граждан проходил в режиме онлайн и был посвящен дню рождения партии "Единая Россия".

Источник: Геленджикская городская газета Прибой

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Категория: Новости / Общество

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