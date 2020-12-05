Владимир Синяговский: Сегодня газету «Заря Кубани» можно назвать летописью Славянского района и Кубани...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел онлайн-встречу с главным редактором газеты "Заря Кубани" Владимиром Дейнега в связи со 100-летим образования печатного издания Славянского района Краснодарского края.

"Тепло и сердечно поздравляю Вас и весь Ваш коллектив и читателей со знаменательной датой - 100 лет назад вышел первый номер газеты «Заря Кубани». Сегодня газету «Заря Кубани» можно назвать летописью Славянского района и Кубани. Все эти годы она была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни района. У вас прекрасная долгая история, и немногие издания могут сравниться с вами. Сто лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба. Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству.

Всем сотрудникам газеты - здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей. Мира и добра!" - отметил Владимир Синяговский.