Открылась новая мастерская "Мира без границ"

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Международный день инвалидов депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел в городе-герое Новороссийске. Владимир Синяговский вместе с председателем совета "Мир без границ", депутатом городской думы Новороссийска Виталием Козыревым посетил гончарную мастерскую, где занимаются дети с ограниченными возможностями.

Мастерская оборудована общественной организацией Краснодарского края "Мир без границ", на средства президентского гранта.

Помог депутат в приобретении для мастерской мелкой утвари, так необходимой для творчества. "Ожидаем первую выставку-ярмарку изделий из белой глины," - пожелал Владимир Ильич.

Напомним, что депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский является лидером общественной организацией Краснодарского края "Мир без границ", которая призвана оказывать содействие развитию спорта и творчества среди инвалидов.