/Общество/

Открылась новая мастерская "Мира без границ"

Международный день инвалидов депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел в городе-герое Новороссийске. Владимир Синяговский вместе с председателем совета "Мир без границ", депутатом городской думы Новороссийска Виталием Козыревым посетил гончарную мастерскую, где занимаются дети с ограниченными возможностями.

Мастерская оборудована общественной организацией Краснодарского края "Мир без границ", на средства президентского гранта.

Помог депутат в приобретении для мастерской мелкой утвари, так необходимой для творчества. "Ожидаем первую выставку-ярмарку изделий из белой глины," - пожелал Владимир Ильич.

Напомним, что депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский является лидером общественной организацией Краснодарского края "Мир без границ", которая призвана оказывать содействие развитию спорта и творчества среди инвалидов.

Просмотров: 268 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Открылась новая мастерская "Мира без границ"

Владимир Синяговский: Сегодня газету «Заря Кубани» можно назвать летописью Славянского района и Кубани...

Боксёр из Краснодарского края вышел в финал чемпионата России по боксу

Курс валют в Астане

Автомобильные перевозки: преимущества и где заказать