Особенности работы мерчендайзеров: суть, преимущества найма, разновидности

/Общество/

Мерчендайзинг – это один из самых эффективных способов продвижения товаров или брендов. Создание условий, оптимальных для совершения покупки, позволяет не просто добиться увеличения прибыли, но также улучшить лояльность потребителей. Как результат, с помощью методов мерчандайзинга можно сформировать обширную базу постоянных клиентов, что гарантирует стабильно высокий доход.

Суть работы мерчендайзеров

Главная задача мерчендайзеров состоит в том, чтобы стимулировать клиентов совершить ту или иную покупку. Специалисты практически не взаимодействуют с потенциальными потребителями, а лишь создают комфортные для приобретения товаров условия. С этой целью промо-сотрудники занимаются выкладкой товаров, пополнением продукции на складах, снятием с полок просрочки, размещением ценников и рекламных материалов и пр.

Привлечение мерчендайзеров актуально как для дистрибьюторов (в этом случае работники будут стимулировать сбыт конкретных наименований и брендов), так и для самих ритейлеров (услуги специалистов позволят увеличить общую выручку). При этом наем таких работников пригодится абсолютно для всех компаний, которые занимаются продажей продукции конечным потребителям:

продуктовые магазины;

гипермаркеты строительных материалов;

АЗС;

бутики;

крафтовые магазинчики и пр.

Независимо от размеров торгового зала и типа реализуемой продукции, обращение к опытным мерчендайзерам позволит вывести бизнес на новый уровень. Также таких специалистов нанимают для оформления стендов в ходе проведения различных промо-мероприятий.

Преимущества привлечения мерчендайзеров

Есть несколько причин заказать услуги таких специалистов:

увеличение выручки – грамотное расположение продукции привлечет к ней внимание, выделит на фоне конкурентов;

повышение спроса на сопутствующие товары – в результате средний чек существенно возрастет;

улучшение качества сервиса – посетители будут вновь и вновь возвращаться в заведения с красиво оформленными полками, на которых не бывает просрочки, что позволит нарастить прибыль в длительном периоде;

обеспечение бесперебойных продаж – специалисты будут постоянно контролировать остатки товаров, что позволит избежать дефицита и пустых полок;

организация рекламных мероприятий в местах продаж и пр.

Разновидности мерчендайзеров

Всех мерчандайзеров можно поделить на несколько групп:

консультанты – помимо обычных обязанностей, такие специалисты также отвечают на вопросы посетителей, помогают найти ту или иную продукцию и побуждают клиентов совершить сделку;

визитные – специалисты посещают несколько торговых точек за один день, привлечение таких работников актуально для дистрибьюторов, которые реализуют небольшое количество товаров в разных заведениях;

совмещенные – представляют сразу несколько брендов;

выделенные – в их обязанности входит продвижение конкретной торговой марки;

стационарные – такие специалисты работают в конкретном торговом заведении в течение всего дня;

мерчендайзеры строительных сетей и пр.

Если вы ищете проверенное мерчендайзинговое агентство в Москве, рекомендуем связаться с менеджерами компании «Планограмма». Фирма более 12 лет занимается продвижением различных брендов и товаров. Компания предоставляет услуги по всей территории России и стран-СНГ, качество работы соответствует международным стандартам. Опытные специалисты грамотно оформят торговый зал и разместят продукцию на стеллажах, что обеспечит увеличение продаж вплоть до 15 %!