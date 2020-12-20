Вакуумные насосы: сфера применения, критерии выбора

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Вакуумное оборудование активно используется в быту и производственной сфере. Вакуумное оборудование, как следует из названия, предназначено для создания вакуума. В результате работы насоса из замкнутой системы удаляется газ, атмосферный воздух или жидкость.

Принцип работы вакуумного насоса достаточно прост. В результате движения подвижных частей насоса внутри создается отрицательное давление. Это позволяет удалять из замкнутой системы воздух, газ или жидкость, в зависимости от того, где установлено оборудование. Выбрать вакуумный насос можно на сайте vacuumsite.ru, который специализируется на продаже вакуумного оборудования, такого как насосы, вакуумметры, вакуумная арматура, масло, вакуумные камеры, печи, прессы и другое промышленное оборудование.

Сфера применения

Вакуумные насосы активно используются в промышленной сфере, особенно на тех предприятиях, которые занимают переработкой природных ресурсов. Насосы могут использовать на предприятиях, которые специализируются на плавке твердых металлов, переработке древесины, производства бумаги. А также проведения лабораторных исследований, испытания деталей в вакууме, создания условий хранения и других сферах.

Вакуумные насосы позволяют снизить температуру кипения различных жидкостей, удалить газы из материалов, создать стерильные условия. Именно это делает их незаменимыми для промышленных комплексов.

Критерии выбора

Вакуумное оборудование от vacuumsite.ru выполняет разные задачи и есть критерии выбора оборудования, которые упрощают задачу по поиску подходящего вакуумного насоса. Первое, что необходимо сделать — определиться с тем, какой уровень вакуума необходим. Он зависит от сферы применения и оптимальной рабочей среды для производства растворителей, фильтрации или другой задачи.

Далее, важно определить какой насос подходит для той рабочей среды, с которой ему предстоит работать. Третий и не менее важный критерий — производительность. Она определяется в скорости откачки. Для некоторых задач важно наличие контролера, который контролирует уровень вакуума.