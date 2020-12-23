Владимир Синяговский: Комплексное развитие территории предполагает большие полномочия для регионов и защищает права жителей

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Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» рассмотрели в ГД во втором чтении.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил, что проблема обновления жилищного фонда в РФ не вызывает сомнений, до сих пор люди живут в бараках и коммунальных квартирах.

По словам Синяговского, опыт Москвы показывает, что наиболее эффективным методом решения жилищного вопроса является реновация жилищного фонда, которая предполагает снос или реконструкцию устаревших домов и выделение людям равнозначных квартир с улучшением жилищных условий.

«Законопроектом подробно прописывается проект реновации, определяются его типы, виды и формы реализации. То есть государственную программу реновации адаптируют к конкретному объекту, регламентируют основания, условия, последовательность и порядок совершения юридически значимых действий в процессе реновации. Также прописаны механизмы финансирования реновации. Много полномочий передаётся субъектам федерации, защищаются права жителей переселяемых домов», — сказал депутат.

Он также уточнил, что в законопроекте проводится классификация проектов реновации на бюджетные и инвестиционные, которые полностью или частично финансируются за счет привлеченных средств. При этом привлечение средств из внебюджетных источников требует внесения изменений в действующее законодательство.

«Юридические лица, осуществляющие финансирование объектов, теперь именуются в законопроекте инвестором проекта реновации. При этом предусмотрена реализация инвестиционного проекта реновации на началах государственно-частного партнерства между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ», — добавил парламентарий.

Источник: https://gosnovosti.com/2020/12/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0/