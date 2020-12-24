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Владимир Синяговский: «Мир не имеет границ» - он старается раздвинуть рамки возможностей для ограниченных в здоровье людей, помочь обрести им новые смыслы в жизни. 

В День Инвалида, неспроста соседствующий с Днём Волонтёра,  мы пообщались с Владимиром Ильичем, узнали, как развивается его детище и почему ему так важна благотворительная деятельность. 

- Началось все вообще-то, 10 лет назад,- с улыбкой вспоминает Синяговский,- пришёл ко мне молодой парень Максим Климов и предложил проект по развитию футбола среди детей-инвалидов. Я поддержал. Первая команда, как сейчас помню,  объединяла 20 человек…Постепенно, когда кроме футбола стали появляться новые идеи и проекты, стало очевидно- нужна глубокая системная работа с семьями, воспитывающими деток с ограниченными возможностями здоровья. 

- И? По скольким направлениям разрослись-то?

- Начали с физкультурно-оздоровительной деятельности, с формирования здорового образа жизни, потом стали развивать спорт высоких достижений. Сейчас действуем ещё шире- организуем и содействуем проведению семинаров, круглых столов, симпозиумов, лекций по проблемам реабилитации инвалидов. В этой деятельности активно взаимодействуем с депутатами и органами местного самоуправления.

- Деятельность вашей общественной организации знакома геленджичанам. А какова вообще география работы «Мира без границ»? Сколько волонтёров задействовано в проведении благотворительных акций?

- Организация действительно имеет представительство в вас в Геленджике,а также в Краснодаре, Анапе, Крымске, Славянске-на-Кубани, Керчи (республика Крым), а также в Северском и Туапсинском районах Кубани.В Новороссийске находится основной офис Организации. 

- Какие направления работы стали наиболее важными во время пандемии? Какое участие принимает «Мир без границ» в акции «Мы вместе», которая проходит в Краснодарском крае?

- Конечно, приоритетом нашей общей работы стала помощь жителям кубанских станиц и городов. Расскажу о волонтерской деятельности на территории 49- го Туапсинского округа, избиратели которого доверили мне представлять их интересы. 

В Новороссийске работают 127 волонтёров. Со всех «горячих линий» в организацию  поступило 257 заявок. По 63 адресам развезли лекарства, и 194 семьи получили продукты.

В Геленджике во время карантина на территории муниципалитета работают 90 добровольцев. От жителей к нам поступило 187 заявок на оказание волонтёрской помощи. Пришло 103 заявки на бесплатную доставку продуктов. Мы помогаем 10 инвалидам и 7 семьям, воспитывающих детей - инвалидов.

Волонтеры провели работу в сельских округах: 51 семье в селе Архипо-Осиповка, 47 семье в селе Дивноморское, 33 семьям в селе Пшада и 17 семьям в селе Кабардинка.По линии управления образования сформированы и переданы 643 набора детям с ОВЗ.

В Туапсинском районе активисты помогают пожилым людям, тем, кто находится в списке групп риска, а также находящимся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора – приносят им домой продукты, предметы первой необходимости и лекарства. 70 волонтеров получили сертификаты и были допущены к участию в акции «Мы вместе». 

В Горячем ключе развезли 200 продуктовых наборов в инвалидам-пенсионерам.

- Насколько мы знаем, «Мир без границ» уже давно не ограничивается (извините за каламбур) сугубо «профильными» проектами…

- Это верно. Наши идеи касаются различных сфер жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них ежегодно проходит Открытая спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ»,  состоящая из семи этапов по видам спорта, доступным для инвалидов. Возраст участников - от 6 и до 85 лет, а то и старше! В День защиты детей для детей с ограниченными возможностями здоровья обычно организовываем праздники с проведением развлекательной программы и выставкой - демонстрацией творческих достижений ребят в живописи, керамике, робототехнике.

А в сентябре  «Мир без границ» вот уже второй год выступила региональным оператором международного конкурса детско-юношеского творчества «КТК – талантливым детям», в котором приняло участие 3,5 тыс. детей Краснодарского края.

Пять лет подряд проводим ежегодный краевой фестиваль творчества «Путь к успеху» в Новороссийске. В нем примают участие более 300 детей и взрослых с ОВЗ из городов и районов Краснодарского края. В этом году фестиваль провели в онлайн-режиме.

С 2018 года наша организация вручает премии «Мама года» женщинам, внесшим значительных вклад в становление и развитие своего ребенка-инвалида. Готовимся в канун Нового года провести очередную церемонию. 

Благодаря меценатам и спонсорам ежегодно развозим новогодние подарки, под нашей опекой находятся более 1500 детей с ограниченными возможностями из Новороссийска, Геленджика, Краснодара, Горячего ключа, Туапсинского, Славянского и Северского районов.

- Владимир Ильич, вы с таким знанием и заинтересованностью рассказываете о своём детище, что не могу не спросить: каким из проектов особенно гордитесь?

- Они все мне дороги и важны, как важны люди, которым призваны помочь. Но если вспоминать, назову, пожалуй, достижения  «Школы гончарного искусства». Наша организация победила с этим проектом в конкурсе Фонда Президентских грантов. В результате, в июле 2020 года мастерская получила новое оборудование: печь, гончарные круги и глину для работы. Нужно ли говорить, какой целительный эффект оказывает на физическое и эмоциональное состояние ребёнка такой живой материал, как глина?! Да и в последствии ремесло, которым овладеют ребята, пригодится в жизни.

- Владимир Ильич, широкий диапазон, по которому работает «Мир без границ», а самое главное,- количество людей, вовлекаемых в специально созданные для них проекты,- вызывает искреннее уважение. Но- вопрос: как все успеваете?

- Без помощи неравнодушных предпринимателей, без активной поддержки со стороны краевой власти, а также местного самоуправления нам бы не удалось обогреть столько сердец.

Впереди много новых планов и проектов, сейчас формируем план на 2021 год. И уверен - все у нас получится. Спасибо всем! Низкий поклон!

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Категория: Новости / Общество

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