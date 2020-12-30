Когда наступит год Кричащего петуха

/Общество/

Как уже сказала выше, Кричащий Петух вступит в свои права 20 марта 2021 года. Почему уже сейчас, встречая Новый 2021 год 1 января мы говорим о славянских символах?

Всё потому, что мы теперь живем по новому Григорианскому календарю и встречаем 2021 и его привязываем к тотемам старославянского.

Да и останься этот календарь у нас по сей день, возможно в него бы внесли поправки, и встреча состоялась бы как раз 1 января. Не зря же вводились те поправки.

И ещё, напомню, что китайский календарь меняется 12 февраля 2021, но мы уже готовим символы года — бычки и не спрашиваем почему так рано