Президент Всероссийского общества глухих: Высокотехнологичные гаджеты помогут инвалидам выйти из информационного вакуума...

/Общество/

Решения для инвалидов по слуху хотят разработать в рамках Стратегии научно-технологического развития России.

Линейку удобных цифровых и аппаратных решений для неслышащих людей предложил разработать президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов.

С такой инициативой он выступил на традиционной встрече организаций инвалидов с Владимиром Путиным. Экспертное обсуждение этого предложения состоялось на сессии «Развитие научно-технического потенциала России в сфере технологий для лиц с сенсорными нарушениями» в рамках V Национального форума «Надежда на технологии».

«Мы живем в мире цифровых технологий. И конечно, наша аудитория, глухие и слабослышащие люди, которых в России насчитывается около миллиона человек, тоже нуждается в современных решениях, устройствах, информационных ресурсах, которые позволяли бы им свободно и независимо чувствовать себя в окружающем мире», — отметил Станислав Иванов.

По его словам, несмотря на все усилия государства, общественных и коммерческих структур, таких как, например, «Исток-аудио», глухие все равно испытывают дефицит средств реабилитации, отвечающих их потребностям: «В ситуации пандемии глухие оказались буквально в информационном вакууме. Мы не могли ни воспользоваться дистанционными службами, ни получить полноценное онлайн-образование. Именно технологии помогли бы решить эти проблемы. Это и “умный дом”, который позволил бы нам себя чувствовать комфортно и безопасно, и вызовы экстренных служб».

Президент ВОГ подчеркнул, что проблема имеет системный характер и должна решаться комплексно — совместными усилиями государства, бизнеса и науки. Общество же должно стать квалифицированным заказчиком такой программы: «Мы, как заказчики и потребители, будем опробовать решения в социальных, образовательных учреждениях, в экстренных службах, в домашних условиях, чтобы в итоге получить продукт, идеально адаптированный к потребностям глухих».

С таким подходом согласен президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: «Технологии, в первую очередь цифровые, могут решить множество задач — обеспечить безопасность людей с нарушением слуха дома, отправляя уведомления не только на привычные мобильные телефоны или часы, но и на новые носимые и встраиваемые продукты. Те же проблемы с помощью технологий можно решать и в городской среде, на транспорте».

По словам Сергея Матвеева, довести разработку этих «редких» технологий до стадии конечного продукта непросто — рынок мал, и работают на нем преимущественно энтузиасты. Но если изначально скоординировать усилия основного заказчика — ВОГ, исследовательских и инжиниринговых центров, производителей; если в рамках общей программы исследования, производство, сбыт и экспорт таких устройств и программ будут поддержаны профильными ведомствами от Минпромторга до Министерства науки, — у продукта есть все шансы стать конкурентоспособным на большом рынке. Одновременно будет решена важнейшая социальная задача создания условий для полноценной коммуникации и жизни людей с ограничениями в России.

Такое сотрудничество может быть реализовано в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, предусмотренной Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом в 2016 году.

Предложение Станислава Иванова поддержал и директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент РАН Николай Дайхес. Он обратил внимание, что комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла — широкое поле для работы академических институтов. По его словам, нейротехнологии, лингвистика, медицина имеют достаточно заделов для того, чтобы решать задачи самого сложного класса — вплоть до развития новых поколений имплантируемых устройств.

Идея производства высокотехнологичных гаджетов для людей с нарушением слуха в рамках комплексной научно-технической программы изначально была высказана главой ВОГ Станиславом Ивановым на традиционной встрече лидеров организаций инвалидов с Президентом РФ Владимиром Путиным. Станислав Иванов отметил, что сегодняшние разработки часто не удовлетворяют реальному запросу глухих, не отвечают их потребностям и особенностям. Если же ВОГ станет квалифицированным заказчиком по такой комплексной программе, глухие смогут с самого начала ставить перед инженерами четкие задачи и тестировать продукт на всех этапах разработки и производства.

Инициативу Станислава Иванова уже поддержали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, медики и ученые.