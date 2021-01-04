Совет тейпов Ингушетии осудил "раскачивание" чечено-ингушских отношений

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Врио председателя Совета тейпов ингушского народа (СТИН) Мурад Доскиев в видеообращении осудил "деструктивные силы... нагнетающие межнациональную рознь".

Старейшина призвал чеченский и ингушский народы "сохранять сдержанность, присущие вайнахам честь и достоинство... и не поддаваться на провокации".

Все противоречия между чеченскими и ингушскими темпами Доскиев потребовал урегулировать "на основе шариата и вайнахских адатов" (то есть исламского и традиционного права).

Поводом для заявления Доскиева стал теракт, произошедший 28 декабря в Грозном. В результате нападения двух боевиков был убит сотрудник ППС младший сержант полиции 22-летний Магомед Джабраилов и тяжело ранен его сослуживец. Оба нападавших были убиты ответным огнем.

Рамзан Кадыров назвал фамилии нападавших: по словам чеченского лидера, это были братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы, выходцы из Ингушетии, работавшие в Грозном в пекарне.

После заявления Кадырова старейшины ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых потребовали от чеченских властей предъявить доказательства того, что на грозненский полицейских напали именно братья Тимурзиевы. После этого Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявили об угрозе кровной мести родственникам террористов со стороны родственников убитого Джабраилова.

Кроме того, Кадыров поручил чеченским силовикам проверить близких Тимурзиевых на предмет оправдания и содействия терроризму. Результаты этой проверки ещё неизвестны.

Кадыров предложил назвать в честь убитого сержанта Джабраилова музей с библиотекой Корана, который в этом году начнут строить в Грозном на территории Российского исламского университета.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"