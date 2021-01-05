Крупный сбой произошел в работе Telegram

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На проблемы с доступом сегодня жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска, а также из Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. У 82% пользователей были проблемы с подключением к мессенджеру, еще у 17% - с отправкой сообщений.

16 декабря в работе Telegram произошли сразу два сбоя. Администрация мессенджера принесла извинения пользователям. Сейчас объяснений причин сбоя пока не последовало, как и извинений.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что в 2021 году начнется монетизация мессенджера. Она будет ненавязчивой и не коснется чатов.

Участившиеся сбои могут повлиять на планы Дурова. Основная коммерческая деятельность в Telegram идет через публичные телеграм-каналы, для администраторов которых важна стабильность работы сервиса. Объем рекламного рынка в Telegram в России оценивается в 12,8 млрд рублей.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"