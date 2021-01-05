Японские ножи и их особенности

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Ножи японского производства стали популярны в нашей стране относительно недавно.

Самое удивительное, что в этом государстве раньше не делали такие аксессуары для кухни, так как клинки считались исключительно холодным оружием и одно время вообще были запрещены для производства. Но сейчас они пользуются большим спросом, ведь изготовители такой продукции учитывают все старинные традиции, наработанные столетиями, и активно внедряют их, используя даже в современном производстве.

Когда ножи японские появились в наших магазинах, сначала они не вызывали особого доверия у отечественного покупателя, ведь все, что приходит из этого государства, кажется нам странным и необычным. Но такое продолжалось недолго. Достаточно было одному человеку приобрести такой аксессуар и начать использовать его, чтобы определить – он действительно достаточно качественный, долговечный, и, что самое главное, отлично режет.

Покупка и хранение японских ножей

Кухонные аксессуары от японских производителей очень удобны в обращении и хорошо наточены. домашних поваров они привлекают также своей долговечностью, и в целом качественным исполнением. Но спонтанно покупать то, что понравилось – не очень хорошая идея. Предварительно нужно знать о назначении модели. Японские ножи делятся на несколько разновидностей, и каждая рассчитана для конкретных работ. Например, янагиба – для нарезания свежей рыбы, дэба – для разделывания, а с помощью усуба нарезают и шинкуют овощи.

Уже после покупки ножа нужно обязательно соблюдать правила его хранения. Так, он должен находиться отдельно от других принадлежностей, чтобы, например, вилки не царапали его рукоятку и лезвие. Точить самому такой аксессуар не нужно, так как японские ножи продаются уже наточенными, и одной заточки хватает на несколько лет. Ножик нужно вовремя мыть и не держать долго грязным.

Другие особенности покупки

Японские ножи считаются очень острыми, и в большинстве случаев этот критерий зависит от качества первой заточки. Обычно она достаточно хороша, так как традиции затачивания у японских мастеров насчитывают около тысячи лет. Самостоятельно точить нельзя, так можно только безнадежно испортить изделие.

Большое значение имеет сталь и ее химический состав. Например, есть определенная разновидность, называемая японской сталью. Именно она идеально разработана для ножей, выпускаемых в этой стране.

Евгений Счастливый