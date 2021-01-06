Георгий Середин: Проблемы людей надо решать...

/Общество/

Дом 173 по ул. Видова только с лета этого года вошёл в состав 25-го округа. В 2021-ом в рамках наказов избирателей мы решим проблему ливнеотведения данного двора.

На днях, по просьбе жителей дома, удлинил тротуарную дорожку на 13 погонных метров, чтобы во время дождя люди спокойно могли дойти до арки, не замочив ноги. Работы выполнил за счёт личных средств. Жизнь должна быть комфортной.

Напоминаю, что с вопросами, проблемами, пожеланиями и предложениями вы можете обратиться в мою депутатскую приемную, ул. Видова, 157 , по вторникам и субботам с 10 до 12.

Георгий Середин