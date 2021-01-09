Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обследовали толщину льда на 62 водоемах

/Общество/

17 водоемов вызывают тревогу. Нахождение на льду там представляет опасность для жизни.

В пятницу, 8 января, работники поисково-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора Московской области провели мониторинг толщины льда на 62 водоемах Подмосковья.

По результатам измерений средняя толщина льда на водных объектах составляет более 21 см. Опасность вызывают 17 водоемов в 14 городских округах, где толщина льда не достигает 7 см.

Спасатели настоятельно рекомендуют избегать посещения следующих водных объектов:

- река Лопасня в Чехове

- река Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах и Ступине

- Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском

- река Клязьма в Ногинске

- река Яуза в Мытищах

- река Вохюнка в Павловском Посаде

- река Городиловка в Ступине

- река Пахра в Подольске

- река Гнилуша в Домодедово

- река Нахабинка в Красногорске

- река Нерская в Воскресенске

- озеро Островное в Воскресенске

- озеро Светлое в Воскресенске

- Озернинское водохранилище в Рузе

- Рузское водохранилище в Рузе

- Верхне-Рузское водохранилище в Шаховская

- Можайское водохранилище в Можайске.

Работники противопожарно-спасательной службы напоминают, что в период неустойчивых температур на лед выходить опасно. Толщина льда на одном водоеме не везде равномерна: наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы канализационных стоков.