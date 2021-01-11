Тепло ли тебе девица? Да, тепло...

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Только тепло в квартирах россиянам обходится в копеечку. Россияне снова жалуются на цифры, которые приходят в платежках за отопление.

Так, например, в Бийске (Алтайский край) жители говорят, что стоимость отопления доходит до 6 тыс рублей, и это в однокомнатной квартире.

Омичи платят еще больше. В 40-метрой «однушке», где нужно 7 и 11 секций алюминиевых батарей стоимость отопления за месяц доходит до 12 тыс рублей.

Дорого платить за отопление и в Красноярске. Однокомнатная квартира съедает из бюджета красноярцев около 13 тыс рублей.

В Новосибирске стоимость за месяц доходит до 9 тыс рублей.

Теплая зима в Перьми обходится горожанам от 11 тыс рублей до 16 тыс рублей.

Дальний Восток также страдает от цен на отопление. В Приморье средняя квартира съедает около 6 тыс рублей, а в Хабаровске до 8 тыс рублей.

Хочешь тепла - плати! Ничего не меняется, из года в год одни и те же жалобы.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"