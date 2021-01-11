На 16 водоемах Подмосковья толщина льда остается критической
Всего обследовано 62 водоема.
В субботу, 9 января, спасательные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас», подразделения ГИМС и государственного пожарного надзора провели патрулирование и замер льда в местах массового выхода населения на акватории.
По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 50 см, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 22 см. Опасность вызывают 16 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.
- река Лопасня в Чехове
- река Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах и Ступине
- Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском
- река Клязьма в Ногинске
- река Яуза в Мытищах
- река Вохюнка в Павловском Посаде
- река Городиловка в Ступине
- река Пахра в Подольске
- река Гнилуша в Домодедово
- река Нахабинка в Красногорске
- река Нерская в Воскресенске
- озеро Островное в Воскресенске
- озеро Светлое в Воскресенске
- Рузское водохранилище в Рузе
- Верхне-Рузское водохранилище в Шаховская
- Можайское водохранилище в Можайске
В ходе профилактических мероприятий спасатели проводят беседы с рыбаками и жителями региона, а также раздают листовки с профилактической информацией. Всего в патрулировании водных объектов задействованы 346 человек.