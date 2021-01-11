На 16 водоемах Подмосковья толщина льда остается критической

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Всего обследовано 62 водоема.

В субботу, 9 января, спасательные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас», подразделения ГИМС и государственного пожарного надзора провели патрулирование и замер льда в местах массового выхода населения на акватории.

По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 50 см, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 22 см. Опасность вызывают 16 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.

- река Лопасня в Чехове

- река Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах и Ступине

- Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском

- река Клязьма в Ногинске

- река Яуза в Мытищах

- река Вохюнка в Павловском Посаде

- река Городиловка в Ступине

- река Пахра в Подольске

- река Гнилуша в Домодедово

- река Нахабинка в Красногорске

- река Нерская в Воскресенске

- озеро Островное в Воскресенске

- озеро Светлое в Воскресенске

- Рузское водохранилище в Рузе

- Верхне-Рузское водохранилище в Шаховская

- Можайское водохранилище в Можайске

В ходе профилактических мероприятий спасатели проводят беседы с рыбаками и жителями региона, а также раздают листовки с профилактической информацией. Всего в патрулировании водных объектов задействованы 346 человек.