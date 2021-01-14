Московская мэрия отобрала у "Дома-2" павильон для кастинга и редакцию журнала

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Точнее — землю, на которой всё это безобразие находится. Здание стоит на улице Саморы Машела, 5.

В нём проходят кастинги для телестройки, пишутся нетленки про звёзд проекта, а некоторые из них там же живут. В 2009 году павильон построила компания "Европлейс", арендовав под ним землю на 99 лет.

Земля так и осталась за ней, а постройку заняла другая фирма — "СПП", которая занимается проектом "Дом-2".

Но недавно заветные метры понадобились РУДН, на задворках которого всё это дело и находится.

Университет быстро нашёл нарушения при сделке, мэрия попросила суд вернуть землю обратно и снести павильон, "Европлейс" сдал назад.

В итоге здание пока цело — его просто готовятся передать РУДН.

Источник: @Смутное время