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Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел онлайн-прием граждан Геленджика

К народному избраннику обратилась педагог-воспитатель школы №8 имени Ц.Л.Куникова с просьбой оказать содействие в организации телемоста с прославленным космонавтом Савицкой Светланой Евгеньевной для школьного проекта, посвященного роли наших земляков в освоении космического пространства.

Владимир Ильич пообещал сделать все возможное, отметил роль преподавателя в правильном воспитании юных жителей города и напутствовал продолжать в том же духе.

- Тем более мы работаем вместе со Светланой Евгеньевной. Она часто бывает в городе-герое. Здесь музей ее отца, прославленного летчика. - отметил депутат в беседе с преподавателями.

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Категория: Новости / Общество

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