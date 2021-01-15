Работа с контекстной рекламой – тонкости от Игоря Супруна

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Контекстная реклама, несмотря на сложность названия, знакома каждому – это обычные текстовые объявления, которые демонстрируются, исходя из запросов, при условии, что рекламодатель добавил их в настройки рекламной кампании.

Как правило, контекстная реклама появляется, если потенциальный потребитель проявляет заинтересованность в товаре или услуге, это означает, что вероятность его потребности в покупке имеет место быть.

Всего можно выделить два варианта контекстной рекламы: поисковую и тематическую. От обоих этих вариантов напрямую зависит, будет ли эффективным продвижение сайтов в Москве.

1 вариант

Такие объявления демонстрируются по итогам поиска. Если запрос пользователя совпал с ключевыми фразами контекстного объявления, то оно ему будет показано обязательно. Аналогично работает вертикальный поиск, актуальный для конкретных ресурсов. Он подразумевает выбор соответствия по конкретным тематикам – они именуются вертикальными.

2 вариант

Её демонстрируют на странице того сайта, который является членом партнерской сети рекламных систем, опять же, при условии соответствия запросам пользователя.

Подобная реклама выступает в качестве дополнительной информации к тем страницам, которые пользователь уже просматривает. Несмотря на то, что каких-либо запросов он не задаёт, в сфере внимания такие сведения всё равно остаются, то есть являются контекстными.

Технологий показов тематической рекламы сегодня существует несколько:

контекстный таргетинг, подразумевающий автоматическое считывание среднего состояния сайта и демонстрацию максимально релевантного содержания в рекламных объявлениях;

поведенческие технологии, учитывающие историю поиска каждого конкретного пользователя;

ремаркетинг – инструмент, ориентация которого настроена на поведение потенциального покупателя на сайтах рекламодателей. Пример – удачный проект NL InternationalИгоря Супруна из Студии ЯЛ. Рекламируются, как правило, те услуги и товары, которые он уже просматривал, это значит, что он ими заинтересован и вполне возможно приобретет их в ближайшее время.

Участвовать в сетях контекстной рекламы могут только действительно качественные сайты с высокой посещаемостью. Именно по этим критериям ведется проверка любого ресурса, подавшего заявку. Если контент будет некачественным, а сайт явно созданными исключительно для заработка, такое предложение будет отклонено.

Что представляет собой контекстная реклама

Как правило, любое контекстное объявление включает такие компоненты, как заголовок, непосредственно текст и ссылка на целевую страницу – именно на неё пользователь попадёт при клике на объявление. Присутствуют также дополнительные элементы. Если рассматривать контекстные объявления Яндекса, то их будет в целом 12 – на первой странице 7, ещё 3 – в блоке спецразмещения и не более 4 в зоне гарантированных показов. Еще одним блоком выступают динамические показы, которые отражаются на других страницах поисковой выдачи.

Если рассматривать аналогично Google, то можно отметить, что контекстные объявления в этом поиске располагаются также в верхнем блоке страницы и под результатами поиска.

К числу главных характеристик контекстной рекламы Игорь Супрун относит: