Что (и кого) забывали россияне в такси на новогодних праздниках?

/Общество/

Новогодние праздники проверят на крепость не только наш организм, но и нашу внимательность и рассеянность. Представляем рейтинг оставленных вещей или предметов. Любопытно.

- Пьяный зять

- Канистра с бензином

- Военный билет

- Пижама (+шапки, перчатки, шарфы, брюки, джинсы)

- Гитара

- Ящик шампанского

- Елка

- Тюбинг, ледянки, лыжные палки, коньки

- Приставка PS5

- Сумка с деньгами (сколько – неизвестно, но всё вернули)

Чаще всего всё это забывали 1, 4 и 7 января, рассказали в крупнейших сервисах онлайн-заказа такси.

Источник: РИА Новости