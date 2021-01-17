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Что (и кого) забывали россияне в такси на новогодних праздниках?

Новогодние праздники проверят на крепость не только наш организм, но и нашу внимательность и рассеянность. Представляем рейтинг оставленных вещей или предметов. Любопытно.

- Пьяный зять

- Канистра с бензином 

- Военный билет 

- Пижама (+шапки, перчатки, шарфы, брюки, джинсы) 

- Гитара 

- Ящик шампанского 

- Елка 

- Тюбинг, ледянки, лыжные палки, коньки 

- Приставка PS5 

- Сумка с деньгами (сколько – неизвестно, но всё вернули)

Чаще всего всё это забывали 1, 4 и 7 января, рассказали в крупнейших сервисах онлайн-заказа такси.

Источник: РИА Новости

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Категория: Новости / Общество

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