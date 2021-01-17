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Что (и кого) забывали россияне в такси на новогодних праздниках?
Новогодние праздники проверят на крепость не только наш организм, но и нашу внимательность и рассеянность. Представляем рейтинг оставленных вещей или предметов. Любопытно.
- Пьяный зять
- Канистра с бензином
- Военный билет
- Пижама (+шапки, перчатки, шарфы, брюки, джинсы)
- Гитара
- Ящик шампанского
- Елка
- Тюбинг, ледянки, лыжные палки, коньки
- Приставка PS5
- Сумка с деньгами (сколько – неизвестно, но всё вернули)
Чаще всего всё это забывали 1, 4 и 7 января, рассказали в крупнейших сервисах онлайн-заказа такси.
Источник: РИА Новости