Владимир Синяговский: Ни один заявитель не остался без внимания или ответа!

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Владимир Синяговский, депутат государственной Думы, член фракции Партии Единая Россия активно проводит мероприятия, запланированные на первую региональную неделю наступившего года.

Прошедший год был непростым, он повлёк за собой немало сложностей, в том числе изменился и формат общения с гражданами. Но работа по-прежнему, ведётся активная, и каждое обращение рассматривается с особым вниманием.

Именно работа с обращениями граждан носит важнейший характер в работе каждого депутата. Эта тема и стала основополагающей в рабочей встрече с аппаратом помощников депутата Владимира Синяговского. В ходе совещания были подведены предварительные итоги работы и выявлены основные вопросы, которые либо находятся на рассмотрении, либо в ходе рассмотрения возникли какие-то сложности.

«Далеко не каждое обращение удаётся решить сразу на месте. Зачастую граждане обращаются с вопросами, на решение которых может потребоваться достаточно длительное время. Такие вопросы есть и у нас в работе. Это, например, замена ограждения в одной из школ города Краснодара, ремонт дорожного полотна в посёлке Айдар Туапсинского района, благоустройство улицы в Славянске-на-Кубани и ещё ряд вопросов. Каждое обращение ведётся до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Каждую встречу мы уделяем этому большое внимание, чтобы ни один заявитель не остался без внимания или ответа! И это принципиальная позиция! Так что несмотря на сложности, работа продолжится с прежним усердием!»