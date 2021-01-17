Владимир Синяговский: Ваш труд заслуживает признания граждан нашей страны

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в рамках региональной недели провел рабочую встречу с работниками следственных органов Краснодарского края.

На встрече обсудили вопросы социальных гарантий, установленных государством семьям с детьми, а также о ходе вакцинации сотрудников правоохранительных органов от короновирусной инфекции.

Завершая разговор, Владимир Синяговский поздравил присутствующих с прошедшим профессиональным праздником.

"Примите искренние поздравления с 10-летием со дня образования Следственного комитета Российской Федерации и слова благодарности за плодотворное сотрудничество! Ваш труд сложен и ответственен, заслуживает признания граждан нашей страны. Деятельность Следственного комитета играет исключительно важную роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан страны." - отметил депутат Госдумы.