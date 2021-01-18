Подмосковные водоемы под контролем спасательных служб

/Общество/

Работники спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных гарнизонов ежедневно контролируют обстановку на водоемах Подмосковья.

Начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов рассказал, что спасатели производят замеры толщины льда на водных объектах региона и проводят профилактические беседы с любителями зимней рыбалки и активного отдыха, напоминая о правилах безопасного поведения на льду.

«Наша задача – не допустить происшествий на водоемах в зимний период. Даже при устойчивых морозах на озерах и реках всегда есть участки, где лед сохраняет опасную толщину на протяжении всей зимы. Спасатели ежедневно контролируют водоемы и предупреждают жителей о тех водных объектах, где выход на лед запрещен», – рассказал Геннадий Пестов.

Начальник государственного учреждения сообщил, что на 16 января 2021 года средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 24 см.

«Продолжают вызывать опасность 20 водоемов в 18 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее

7 см. Об этом проинформированы ЕДДС городских округов в целях доведения информации до населения», – уточнил Геннадий Пестов.

Спасатели Подмосковья призывают жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными при посещении следующих водных объектов:

- река Лопасня в Чехове;

- озеро Цимлянка в Серпухове;

- река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах и Ступине;

- Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском;

- река Волга в Дубне;

- река Гнилуша в Домодедове;

- река Яуза в Мытищах;

- река Вохонка в Павловском Посаде;

- река Пахра в Подольске;

- река Нахабинка в Красногорске;

- река Нерская и озеро Светлое в Воскресенске;

- Озернинское водохранилище в Рузе;

- Шатурская группа озер в Рошале.

Руководитель региональной противопожарно-спасательной службы добавил, что несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

«В первую очередь не останавливаются перед угрозой провалиться под лед любители зимней рыбалки, у которых чувство самосохранения часто вытесняется азартом. Спасатели советуют рыбакам не собираться группами, обходить опасные участи, опасаться мест, где лед темного цвета, а также рассказывают о средствах самоспасения и способах оказания первой помощи. Но нужно понимать, что человек в ледяной воде погибает за считанные минуты, и вероятность его спасения ничтожно мала», – сказал начальник противопожарно-спасательной службы.

Геннадий Пестов отметил, что в отдельной группе риска находятся дети, которые часто оказываются на льду без присмотра взрослых.

«Дети часто выходят на лед не только покататься на коньках, но и просто из любопытства, например, проверить его прочность или толщину. Это большая и страшная проблема. Сейчас существует множество оборудованных катков и различных площадок, приспособленных для зимних развлечений и хотелось бы, чтобы взрослые контролировали местонахождение детей и приучили их безопасно проводить свой досуг», – заключил Геннадий Пестов.