Банк ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки в 2020 году

/Общество/

Банк ДОМ.РФ подвел итоги работы региональных Центров ипотечного кредитования — в числе лидеров по объемам кредитования в 2020 году Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Новосибирская области.

В Москве с помощью ипотеки от Банка ДОМ.РФ жилищные условия в прошедшем году улучшили 4,5 тысячи семей, объем кредитования превысил 21 миллиард рублей. В Санкт-Петербурге банк выдал кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей, в Свердловской области — на 4,6 миллиарда рублей.

Среди программ-драйверов — рефинансирование ранее оформленной ипотеки (по ставке от 7,1%), кредиты на покупку жилья на первичном рынке (от 5,7%) и приобретение готовых квартир (от 7,9%).

В Москве и Новосибирской области больше всего кредитов оформлено по программе рефинансирования — в столице на перекредитование пришлось около 60% в общем объеме выдач, в Новосибирской области — 40%. В Санкт-Петербурге и Свердловской области самой востребованной программой оказалась ипотека на первичном рынке — доля кредитов на приобретение строящихся квартир составила около 45%. Причем лидирует льготная ипотека на новостройки, занявшая более 50% выдач на первичном рынке. В Самарской области больше всего кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке — на нее пришлось около 35% в общем объеме кредитования.

«Доступность ипотеки — важная социальная задача, мы развиваем ипотечные программы во всех регионах России, вне зависимости от наличия отделений. Привлекательные ставки, качественный сервис и возможность оформить сделку в электронном формате позволяют стабильно наращивать объемы кредитования. Кроме того, мы постоянно расширяем линейку ипотечных продуктов, развиваем новые каналы обслуживания и совершенствуем бизнес-процессы, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться нашими продуктами», — прокомментировал Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.

Всего в 2020 году Банк ДОМ.РФ выдал 44,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 122 миллиарда рублей, объемы кредитования выросли по сравнению с предыдущим годом на 80%.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.