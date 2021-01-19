Назван способ отучить россиян ругаться матом

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Отучать людей ругаться матом надо еще в детстве, когда они впервые слышат подобные слова. Как это лучше делать, рассказала детский психолог Яна Лейкина.

Интерес к употреблению матерных слов, по мнению психолога, возникает еще в детстве, поэтому и бороться с нецензурной лексикой надо в этом время. Психолог Яна Лейкина утверждает, что поиск причины употребления подобных выражений – это часть процесса избавления от них.

"Просто так интерес к матерным словам не возникает. Либо он идет от окружающей среды, либо от внутреннего напряжения. Надо всегда работать с причиной появления таких слов. Здесь важно не запрещать, а исследовать источник негативного вербального послания и объяснять его", – рассказала психолог.

Но если даже найти причину появления ругательных слов в лексиконе ребенка и просто запретить их употреблять, это не даст нужного эффекта, считает Яна Лейкина. Она советует объяснять детям, почему эти слова оскорбительны и о чем говорит их использование.

"Надо разговаривать с ребенком. Надо рассказать историю матерных слов, надо объяснять на что они направлены, почему они оскорбляют и почему их употребление говорит об агрессии человека к окружающим. Важно, чтобы ребенок начал понимать, почему эти слова нельзя употреблять, а не просто знал, что за их употребление накажут", – посоветовала психолог.

Самым сильным оружием в борьбе с употреблением мата у детей Яна Лейкина считает сравнение подобной лексикой с ударом по невинному человеку.

"Желательно на языке ребенка найти те ценности, которые для него значимы. Например, никто не любит, когда кого-то бьют. Можно привести пример, что употребление мата – это удар по невинному человеку, что это война на уровне слов", – заключила Яна Лейкина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/