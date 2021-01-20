ФСБ сообщает...

/Общество/

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии п. 47.8. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, с 1 февраля вступает в силу запрет для добычи (вылова) водных биоресурсов в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах.

Действие указанного запрета продлится до 31 мая 2021 года.

Ответственность за нарушение указанных правил, в зависимости от степени общественной опасности, влечет как административное, так и уголовное наказания.

Также каждый правонарушитель, в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», обязан возместить ущерб.

В целях сохранения и сбережения положительного биологического баланса и экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне, Пограничное управление призывает юридических лиц и отдельных граждан к соблюдению Правил рыболовства для нашего региона.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю