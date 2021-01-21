Что нужно знать про гостиницы для животных и их перевозку

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил графические памятки, которые помогут разобраться, как правильно оставить питомцев в зоогостинице на время путешествия и как отправить животное в багажном отсеке.

Как выбрать гостиницу для питомца и на что обратить внимание?

До подписания договора с гостиницей, нужно выснить, какие там условия проживания, как и где будет гулять животное, есть ли там штатные ветеринар, сможете ли вы увидеть фотоотчет или трансляцию. Обходить стороной советуют места, где питомцы живут в клетках, а не отдельных комнатах, где не требуют справки о прививках, оформляют договор от частного лица, а не ИП или ООО или где договор не заключают в принципе.

Перед заселением в зоогостиницу рекомендуется расписать особенности кормления и ухода за животным, собрать вещи питомца (лежанку, миску, лоток, игрушки, поводок), расфасовать корм по порциям. В договоре следует прописать стоимость животного, а также порядок действий на случай, если поездка затянется и забрать животное вовремя не получится.

По возвращении нужно убедиться в том, что питомец не хромает, у него нет новых травм или укусов. Если что-то не так, это нужно зафиксировать в специальном акте приема-передачи животного.