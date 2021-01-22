Как подготовиться к перевозке животного в багажном отсеке?

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Подготовку к перевозке питомца в багажном отсеке нужно начать с изучения требований к ввозу в стране назначения, если речь о поездке за рубеж.

Также нужно заранее сделать все необходимые прививки и чипирование, подготовить паспорт и ветеринарные справки.

Потребуется отдельно забронировать перевозку питомца в поезде или самолете, уточнить требования к контейнеру (у перевозчика и IATA). Соответствие стандартам перевозчика или IATA. Контейнер должен быть прочным, там должно быть достаточно места для разворота, двойное дно, а также поилка.

Перед поездкой нужно положить в контейнер вещь с запахом дома (игрушку или тряпку), привести в порядок животное, закрепить поилку.

При перевозке в самолёте нужно составить письмо-инструкцию для авиакомпании — что делать с питомцем, если стыковочный рейс отменят или задержат. За 12 часов до поездки рекомендуют не кормить животное. В аэропорту нужно будет пройти ветеринарный контроль и получить документы для перевозки.

При перевозке в поезде потребуется инструкция для проводника, как кормить животное. Корм следует упаковать в отдельные пакеты, по одному на прием пищи.