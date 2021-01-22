Депутат рассказал о работе Госдумы в весенней сессии

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Владимир Синяговский, депутат Госдумы от фракции партии "Единая Россия" рассказал:

— Подходит к концу первая неделя весенней сессии нового 2021 года. Сама сессия продлится до 18 июля. Парламенту предстоит проделать обширную работу.

На рассмотрении депутатского корпуса находится 1 226 законопроектов. Из них 266 приняты в первом чтении, два – во втором.

Первое заседание открыл председатель российского парламента Вячеслав Володин. В его выступлении были намечены основные направления законотворческой деятельности на ближайшее время. По словам Вячеслава Викторовича в первую очередь мы рассмотрим законопроекты, направленные на реализации поручений Президента и новых норм Конституции. Также первостепенное внимание будет уделено правовым нормам, обеспечивающим поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемиологических ограничений.

На сегодняшний день план по реализации послания Президента выполнен на 85%. Из него проработано 34 пункта из 40. Три законопроекта приняты в первом чтении, а два документа рассматривают профильные комитеты.

Продолжится работа с новыми конституционными нормами — 21 закон уже принят, в 136 внесены поправки. Нам предстоит рассмотреть четыре законопроекта, два из которых уже приняты в первом чтении.

Безусловно, граждан интересуют законодательные меры, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. Парламент уже принял 37 законов по оказанию помощи гражданам и отраслям экономики, пострадавшим от COVID-19. Эта работа продолжится в весеннюю сессию.

На первом пленарном заседании мы во втором чтении рассмотрели поправки в Семейный кодекс о приоритете норм Конституции РФ над международным правом.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что законотворческая работа российского парламента остаётся социально ориентированной, несмотря на сложности связанные с пандемией. Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поддержке пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других наименее защищённых категорий граждан. Наиболее востребованные обществом законодательные инициативы рассматриваются в первую очередь, какие-то откладываются и возможно перейдут на время следующей сессии Государственной Думы. Однако можно твёрдо сказать – всё запланированное депутатским корпусом будет выполнено!