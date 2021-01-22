В Екатеринбурге 22 января завершился прием документов от кандидатов на пост главы города

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Таковых набралось 44 человека. Рекорд Сургута не побит. Но ровно в два раза больше кандидатов, чем во время конкурсного отбора в 2018 году, когда на пост главы Екатеринбурга претендовали 22 человека.

В конкурсной комиссии отметили, что в последний день подачи заявок их было подано более всего, документы поступили от 17 человек.

Исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов подал документы 21 января.

В отличие от все того же Сургута, в Екатеринбурге никто не прогнозирует отмены конкурса. Главный кандидат на победу известен, Алексей Орлов. "Единая Россия" в гордуме располагает 19 мандатами (всего в городском парламенте 36 депутатов)

Хотя, конечно, небезынтересно будет узнать, сколько кандидатов дойдет до финального голосования. Выбрать кандидатов конкурсной комиссии предстоит 1 февраля. А 9 февраля нового мэра выберут депутаты гордумы.

Источник: @Смутное время