Андрей Фонарев: Навальный заставит нас задуматься? Мысли вслух...

/Общество/

- Работа силовиков 23 января - грамотная и адекватная. Особенно, отмечают профессионализм полицейских в Красноярске. Не без нюансов, не без перегибов, но это единичные факты. Хотя по Баранову, руководителю ГУВД в Москве, надо делать властям выводы. Думается, по всем фактам превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов должен быть жесткий разбор с участием общественности.

- Регионы не стали центрами протеста. Тухло. Вяло. Собрать смогли, но это заслуга соцсетей. Нет в регионах организаторов. Нет опыта. Нет видимо и средств на это. Все средства и силы собрали, видимо, в Москве.

- Массы молодежные соскучились по тусовке, по публичному общению. Ребята вышли не понимая в большинстве своем идеологии и целеположения акции. Год без площадных фестивалей, дней городов и тд. Энергия накопилась, ждет выхода. Роспотребнадзор должен об этом задуматься с местными властями.

- Нужна общественная дискуссия о состоянии молодежной политики в стране. Разбор финансовых затрат на "Российское движение школьников", Юнармию, "Молодая гвардия", Союз молодых казаков, региональные чиновниками организованные молодежные движения и тд.. Вот где ждем новых уголовных дел - все 12.

- 15 структур, занимающихся несовершеннолетними и обучающимися, как обычно охватывают своим вниманием 5-8% (от общего числа детей) трудных-нудных, 8-10% одаренных, пусть добавились 5% увлеченных волонтерством. А кто системно занимается 75% остальных детей? Особенно в условиях повсеместного закрытия учреждений дополнительного образования и дистанционного обучения в школе и в ССУЗе-ВУЗе.

- Проснулись малые города. Да, в Ейске выпал смешной оппозиционер. А Пятигорск, Анапа, Новороссийск, Геленджик и другие! Гражданская спячка закончилась. А кто будет работать на местном уровне с этой новой реальностью?

- Основная масса вышедших в возрасте 25 - 38 лет. Малолетки были, но не основным ядром. Значит, активная голосующая часть общества обозначила свое стремление к переменам. Готовы организаторы выборов 2021 к новому вызову?

- Реально ни где не увидели руководителей регионов, местного самоуправления и официальных молодежных лидеров в народных массах. Работала полиция, ФСБ, уполномоченные по детям, ОП и СМИ. Наверное, были чиновники - специалисты различных служб. Но это же не ЛОМы.

- Администрации всех уровней провалили работу в социальных сетях. Размещение "сладкой ваты" о деятельности губернаторов, их замов, министров и глав, прямые эфиры в Инстаграм с аппаратных совещаний помогают осваивать бюджеты, но не формировать общественное мнение.

- Об Тик-Ток большинство ответственных лиц узнали накануне 23 января. Хотя некоторые из них пользовались им в тех же целях, что и миллионы подписчиков во всем мире. Мобилизационный эффект Тик-Ток стал откровением для чинуш, педагогов и других специалистов воспитательного процесса.

- Надо составить реестр служб, отраслей, специалистов, кто должен понять - мы в новых реалиях! И как теперь работать? Что делать?

Наблюдаем еще. Разговор не окончен. Главное, без истерик и скорых оргмер. Мне так кажется...

Андрей Фонарев