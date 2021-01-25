Георгий Середин: Решать его будем коллективно с городскими службами...

/Общество/

23 января провел прием граждан. На встречу пришли три человека.

Жителей дома 169 по ул. Видова волнует вопрос благоустройства придомовой территории. На 2021 год этот дом включен в перечень депутатских наказов. Планируем в рамках выделенных бюджетных средств произвести ремонт детской площадки — сделать мягкое тартановое покрытие.

Жителей дома 167 тоже волнует детская площадка. В наказы двор не попал на этот год, но постараемся сделать благоустройство своими силами.

Представитель дома 157 пришел на прием с вопросом об освещении спортивной площадки. Напомню, что в прошлом году выделил рабочих и материал, и мы натянули на площадке новую сетку. Также было проведено выездное рабочее совещание с представителями администрации и горсвета. Данный вопрос на контроле. Решать его будем коллективно с городскими службами.

Напоминаю, что приемы проходят два раза в неделю: вторник и субботу, с 10 до 12 часов по ул. Видова, 157 .

Вопросы, замечания, предложения принимаю также по тел. +79887702525 .

Георгий Середин