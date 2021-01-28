/Общество/

Услуги таможенного брокера

Доставка товаров через границу, оформление документов, решение вопросов с таможней: все это требует опыта и навыков.

Именно поэтому те, кому требуется такая помощь, обращаются к таможенному брокеру. Чем полезна такая компания? Какие услуги она предлагает?

Перевозка грузов через границу – это большое количество подводных камней и сложностей. Именно поэтому сотрудничество с опытными специалистами станет верным решением. Так, в услуги брокера включается много работы.

Кто такой таможенный оператор?

Это субъект, который занимается внешней торговлей. Он является посредником между компанией перевозчиком и таможенным постом. Он решает все вопросы, которые возникают по ходу сотрудничества. Цель работы такой компании – обеспечить клиенту быструю перевозку без каких-либо проблем.

Что входит в услуги брокера?

  • Подбор таможенного кода продукта. Это делается в соответствии с товарной номенклатурой.
  • Представление интересов клиента на таможенном посту.
  • Расчет стоимости транспортировки и растаможки.
  • Заполнение и подача заявления для таможенной декларации.
  • Агенты оплачивают пошлины и дополнительные платежи.

Все эти работы потребуются, когда речь идёт о перевозке товаров. Не стоит пренебрегать важностью данных услуг. Прежде чем начать сотрудничество, стоит обсудить все моменты и найти оптимальное решение вместе с мастерами.

В некоторых случаях брокер готов оказать и дополнительные услуги. Также он имеет определенные права, о которых должен знать клиент. Это поможет сделать сотрудничество выгодным для обеих сторон. Результат не заставит себя ждать. И, конечно, товар будет в нужном месте в нужное время. Да, качественные услуги брокера помогут сделать доставку даже крупных и важных грузов быстрой и максимально комфортной.

Подведем итог. Сотрудничество с таможенным брокером будет приятным и удачным, если обратиться в проверенную компанию. Там смогут предложить большой выбор услуг и приемлемую стоимость. Даже сложные вопросы будут решаться быстро и удачно.

Евгений Счастливый

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Состоялось заседание Общественного экспертного совета

Назначен новый начальник Южной оперативной таможни

Услуги таможенного брокера

Рецепты завтраков для тех, кто на диете

Правительство Украины рассмотрит возможность введения санкций в отношении 13 российских авиакомпаний