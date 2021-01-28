Услуги таможенного брокера

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Доставка товаров через границу, оформление документов, решение вопросов с таможней: все это требует опыта и навыков.

Именно поэтому те, кому требуется такая помощь, обращаются к таможенному брокеру. Чем полезна такая компания? Какие услуги она предлагает?

Перевозка грузов через границу – это большое количество подводных камней и сложностей. Именно поэтому сотрудничество с опытными специалистами станет верным решением. Так, в услуги брокера включается много работы.

Кто такой таможенный оператор?

Это субъект, который занимается внешней торговлей. Он является посредником между компанией перевозчиком и таможенным постом. Он решает все вопросы, которые возникают по ходу сотрудничества. Цель работы такой компании – обеспечить клиенту быструю перевозку без каких-либо проблем.

Что входит в услуги брокера?

Подбор таможенного кода продукта. Это делается в соответствии с товарной номенклатурой.

Представление интересов клиента на таможенном посту.

Расчет стоимости транспортировки и растаможки.

Заполнение и подача заявления для таможенной декларации.

Агенты оплачивают пошлины и дополнительные платежи.

Все эти работы потребуются, когда речь идёт о перевозке товаров. Не стоит пренебрегать важностью данных услуг. Прежде чем начать сотрудничество, стоит обсудить все моменты и найти оптимальное решение вместе с мастерами.

В некоторых случаях брокер готов оказать и дополнительные услуги. Также он имеет определенные права, о которых должен знать клиент. Это поможет сделать сотрудничество выгодным для обеих сторон. Результат не заставит себя ждать. И, конечно, товар будет в нужном месте в нужное время. Да, качественные услуги брокера помогут сделать доставку даже крупных и важных грузов быстрой и максимально комфортной.

Подведем итог. Сотрудничество с таможенным брокером будет приятным и удачным, если обратиться в проверенную компанию. Там смогут предложить большой выбор услуг и приемлемую стоимость. Даже сложные вопросы будут решаться быстро и удачно.

Евгений Счастливый