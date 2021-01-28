Владимир Синяговский: Социальная сфера затрагивает каждого из нас...

Владимир Синяговский, депутат Госдумы поделился своими мыслями и впечатлениями о прошедшем сегодня втором социальном онлайн-форуме Партии "Единая Россия".

Уже второй раз проходит такое масштабное мероприятие, которое объединяет все регионы нашей страны. В ходе онлайн-форума каждый регион имеет возможность поделиться полезным опытом, предложениями и инициативами в социальной сфере, будь то оплата ЖКХ, социальные выплаты, волонтерская деятельность, адресная помощь и другие.

«Такого рода мероприятия чрезвычайно важны для всех жителей нашей страны, ведь именно социальная сфера затрагивает каждого из нас без исключения! А тем более актуальность такого форума возрастает в сложившейся период, когда большинство мероприятий перешли в режим онлайн проведения.

Кубань достойно представлена на форуме акцией, получившей название «Фея крестная». Сжимается сердце, когда получается помочь и порадовать детей. И создателю этой акции, депутату городской Думы Краснодара Марианне Крыловой это непременно удалось. Ведь для маленьких принцесс из 27 семей было пошито 40 нарядных сказочных платьев. Такие инициативы-они бесценны, так как идут из самого сердца. И подобных идей множество по всей стране! И от этого на душе становится тепло и радостно», - отметил Владимир Синяговский.