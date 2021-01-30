Слушайте, лет через пятьдесят в Краснодаре появятся улицы Беньяша, Панченко и Вальковича?

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Целый ряд краснодарских улиц носят имена участников несанкционированных акций, нападений на полицию, распространителей экстремистской литературы и метателей бомб в губернаторов.

Ул. Вишняковой. Прасковья Вишнякова - с 13 лет посещает подпольные сходки и запрещенные митинги, с 16 лет - член нелегальной ячейки РСДРП. Разносит запрещенные листовки, осуществляет связь между революционерами, находящимися в розыске и не рискующими посещать массовые мероприятия, организовывает протестные акции.

Ул. Кирова. Сергей Киров в 18 лет вступает в нелегальную партию РСДРП, подпольный псевдоним – Серж. В 19 лет впервые участвует в демонстрации, арестован. После выхода из тюрьмы организовывает боевую дружину для нападений на полицию.

Ул. Яна Полуяна. Кубанский казак Ян Полуян с 14 лет участвует в несогласованных властями уличных демонстрациях и распространяет листовки подпольной типографии. В 16 лет попадает в списки политически неблагонадежных, исключен из Екатеринодарского городского училища за участие в ученических забастовках.

Ул. Каляева. Иван Каляев в 22 года вступает в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». За организацию студенческой забастовки выслан из Петербурга. В 27 лет бросает в Кремле бомбу в московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен.

Ул. Жлобы. Дмитрий Жлоба во время первой российской революции участвует в столкновениях с полицией и несанкционированных протестных митингах.

Ул. Дзержинского. Столь любимый нынешними охранителями и государственниками в погонах Феликс Эдмундович в 18 лет вступает в нелегальную литовскую социал-демократическую организацию. В 20 лет арестован за агитацию против правительства, год пробыл в тюрьме. Во время революции 1905 года возглавляет несанкционированную первомайскую демонстрацию, участвует в нападениях на полицейских.

Источник: @Смутное время