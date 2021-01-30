Проект "Срок Годности": Анатолий Спирин (@kaktovottak) о молодежи и улице

/Общество/

Второй сезон проекта "Срок Годности" связан с январскими массовыми акциями, а именно с вовлечением в них молодежи. Мы обратились к авторам ведущих общественно-политических телеграм-каналов с просьбой прокомментировать новые тенденции протестной активности.

Первым на наши вопросы ответил Анатолий Спирин, создатель телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК».

- Каковы, на ваш взгляд, причины постоянного "омоложения" целевой аудитории организаторов протестных акций и как будет меняться целевая аудитория дальше?

- Одна из самых очевидных причин — это сам настрой молодежи, бунтарский, бескомпромиссный, с крайне высоким запросом на справедливость. Менее очевидная — одна из редких возможностей войти во «взрослую» стезю, в политическую жизнь, дабы себе, сверстникам и родителям доказать взрослость и зрелость. В этом смысле протест можно сравнить с алкоголем и табаком: нельзя, но люди старше 18 лет это всё используют. Стоит понимать, что молодая аудитория привлекается проще всего, и на первых порах протеста становится «массовкой» для последующего вовлечения более зрелых и устойчивых — в том числе для продолжения протеста и вывода его на более серьезный уровень — людей. Мало того, сами молодые люди становятся источниками массового распространения новостей о протестах, вовлекая в них людей едва ли не в геометрической прогрессии, поэтому стоит ожидать «входа» в протесты более взрослой аудитории.

- Как изменилось отношение к "уличной демократии" у тех, кто составлял ядро протестующих во время массовых акций прошлых лет, начиная с Болотной?

- Изменение в большинстве своём сводится к пассионаризму: эти люди видели становление протестного движения, «болотное дело», противостояние Кремля акциям — а потому стараются быть более осторожными, не желая попасть под ответственность и пресс, но способны поддерживать протест более качественным, глубоким участием вроде юридической поддержки, финансирования, распространения данных. «Улица» с арестами и «винтиловом» уже не для них — но пополнить ряды протестующих с мирными намерениями они готовы, ограничиваясь в основном инфраструктурной поддержкой митинга и протестного движения в целом.

- Станет ли теперь TikTok в России политизированным либо это было разовое нашествие политических сил в соцсеть?

- TikTok начал политизироваться с первых дней своего запуска в России: любая новая соцсеть — особенно столь быстро растущая — сразу привлекла внимание политтехнологов и медиаконсультантов как актив политической капитализации. Условные «деньги Кремля» там присутствовали еще до 23-го января — на них же и пошли первые оперативные ответы протесту с покупкой крупных блогеров, критикующих оппозицию. Тенденция несомненно продолжится, особенно после того факта, что сервис стал мобилизующим инструментом субботних акций.

- Является ли политизация вершиной эволюции любой социальной сети?

- Скорее не вершиной, а маркером самодостаточности сервиса: когда политики создают в нем свое представительство, политтехнологи вводят туда бюджеты, а каждый человек уже имеет там профиль, соцсеть становится именно «сетью», где в онлайн-формате включены и работают все сферы жизни. TikTok эту инициацию сейчас проходит, и вполне успешно.

- Какие инструменты борьбы с политической риторикой ненависти (кроме ответной ненависти) в социальных сетях в целом и TikTok в частности вы видите?

- Пример вполне могут подать Facebook и «Живой Журнал»: первым все пресытились, и «политически мотивированная ненависть» там минимальна, ибо ушла в другие сервисы, культивирующие её и конвертирующие во влияние, подписки, лайки и просмотры; второй давно умер, а потому никто этой ненависти там не увидит. Вопрос в том, что суть политики — в вызываемых эмоциях, а ненависть является самой глубокой, качественной и заряжающей на действия эмоцией, а потому становится двигателем политики и активности в целом. А, следовательно, частью любой соцсети.

Мнение редакции может не совпадать мнением героя интервью.

Источник: @pervoeonline