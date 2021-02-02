Итоги несогласованных акций протеста 31 января

/Общество/

На данный момент известно о более 5 тысячах задержаний.

Акции состоялись в большинстве крупных городов, за исключением Крыма и большинства регионов Северного Кавказа.

Больше всего людей собралось в Екатеринбурге — 2,3 тыс. человек. В Москве полиция оценила количество протестующих в 2 тыс. (неделю назад в 2 раза больше — 4 тыс.); в регионах в основном количество протестующих исчислялось сотнями и десятками (Мурманск — 65, Хабаровск — 60, Омск и Иркутск — около 500, Самара и Красноярск — 300).

Полиция приняла меры безопасности превентивно, что и стало одной из причин отсутствия массовости на акциях.

По оценкам экспертов, в этот раз за редким исключением обошлось без серьезных инцидентов.

Источник: @Ночной дозор