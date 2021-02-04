Бескозырка - 2021

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Утром 3 февраля делегация, которую возглавили мэр города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Госдумы Владимир Синяговский, совершила объезд военных памятников города, почтив память защитников Новороссийска.

В церемонии приняли участие председатель краевого совета ветеранов, Герой Российской Федерации Евгений Шендрик, представители силовых структур, депутаты городской Думы.

Делегация посетила памятники «Братская могила» на Мысхакском шоссе, «Передний край обороны Малой земли», «Взрыв», а также Площадь Героев и мемориал Малая земля.

3 февраля – знаковый день для Новороссийска, день высадки десанта Цезаря Куникова на Малую землю, начало освободительной операции. Долгие годы в этот день город проводит ставшую уже традиционной патриотическую акцию памяти «Бескозырка». Тысячи людей выходят на улицу, чтобы принять участие в шествии, приезжают делегации из районов Краснодарского края и других регионов страны.