Рабочая встреча депутатов

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В рамках региональной недели прошла рабочая встреча депутата Госдумы Владимира Синяговского с председателем городской думы Новороссийска Александром Шаталовым.

На встрече обсудили организацию работы фракции партии "Единая Россия" в городской думе. Депутат Госдумы отметил необходимость установления тесной связи депутатов с активом внутригородских районов, с председателями ТОС.

Также народные избранники обсудили ход подготовки к проведению отчета главы города-героя Новороссийска на очередном заседании городской думы 18 февраля 2021 года.