/Общество/

Рабочая встреча депутатов

В рамках региональной недели прошла рабочая встреча депутата Госдумы Владимира Синяговского с председателем городской думы Новороссийска Александром Шаталовым.

На встрече обсудили организацию работы фракции партии "Единая Россия" в городской думе. Депутат Госдумы отметил необходимость установления тесной связи депутатов с активом внутригородских районов, с председателями ТОС.

Также народные избранники обсудили ход подготовки к проведению отчета главы города-героя Новороссийска на очередном заседании городской думы 18 февраля 2021 года.

Просмотров: 80 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Пестов: Пришедшее в Московский регион похолодание не свидетельствует о прочности льда

В УЕФА считают, что массовая вакцинация может помочь провести Евро, как планировалось

Всего в Астрахани — восемь бань, и в прошлом году одну за другой их стали отрезать от газа, света и тепла

Убийство Абакара Капланова в Дагестане: что официально известно к этому часу

Организаторов выборов в Сириусе Центризбирком собрал со всей страны 