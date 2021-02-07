Владимир Синяговский: В поймах рек Геленджика прорубили три новые скважины

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В поймах рек Геленджика пробурили три новые скважины. Это первые из 22 скважин, которые предложили геологи в качестве потенциальных источников водоснабжения.

Работа проводится в рамках единой концепции решения проблемы водоснабжения Геленджика, созданной по распоряжению Вениамина Кондратьева.

Геологоразведку ведут дочерние общества АО «Росгеология». Ранее специалисты пробурили три скважины, которые дали притоки воды. Сейчас пробурены еще три из 22-х планируемых. Их могут включить в сеть водоснабжения Геленджика.

Кроме того, для комплексного решения проблемы специалисты будут строить трубопровод длиной 3 км, который соединит два резервуара чистой воды в центральной части города. Это позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода по всем микрорайонам. Работы планируют завершить до 1 мая.

«В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Данная разработка позволит в будущем не допускать ситуацию с дефицитом воды», - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Источник: http://er-gosduma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-v-poymakh-rek-gelendzhika-proburili-tri-novye-skvazhiny/