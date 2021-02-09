Спасатели отработали эвакуацию пострадавшего на скальном участке

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Тренировка по отработке технологий ведения поисково-спасательных работ на сложном скальном рельефе с применением альпинистского и спасательного снаряжения прошла на участке «Виа-ферраты» в районе Орлиных скал. В тренировочном сборе было задействовано 22 спасателя Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По легенде учений, во время прохождения маршрута, при передвижении по железному тросу «Ферраты», со скалы сорвался турист. Задача спасателей - транспортировать пострадавшего в носилках из труднодоступного места.

Поднявшись по тропе от Кавказского аула к началу скального маршрута, спасатели и медик ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения преодолели часть «Виа-ферраты». Обнаружив условно пострадавшего и уложив «туриста» в жесткие носилки, спасатели приступили к его транспортировке по узкой тропе, проходящей вдоль скалы. На отдельных участках маршрута сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего по навесной веревочной переправе, транспортировку с одного скального участка на другой производили с применением мотолебедки.

Протяженность маршрута от Агуского ущелья до начала «Виа-ферраты» составила 2,5 километра, скального участка – около 1 километра. Общий набор высоты – 340 метров.

«С поставленными задачами сотрудники ЮРПСО справились на «отлично». Тренировочный выход с отработкой действий по предназначению в условиях горно-лесной местности с применением альпинистского и спасательного снаряжения, а также транспортировкой условно пострадавшего по сложному скальному участку занял у спасателей 8 часов», - прокомментировал завершившуюся тренировку начальник поисково-спасательной службы ЮРПСО МЧС России Евгений Белянский.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России