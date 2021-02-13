Стройке быть?

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На участке, прилегающем к Пионерской роще, начали устанавливать ограждение. Жители Новороссийска заметили, что на участке, где местные власти планируют построить детский сад, ведутся работы.

Строители делают разметку для установки будущего ограждения стройплощадки.

Напомним, новороссийцы выступают категорически против строительства детского сада на этой земле. Так как исторически – это территория Пионерской рощи.

Горожане встали на защиту зеленой зоны. Местные жители считают, что нарушен порядок выделения земель под строительство детского сада. У администрации Новороссийска на этот счет другое мнение.

— Пионерская роща, как особо охраняемая природная территория местного значения, поставлена на кадастровый учет с соблюдением всех требований и норм федерального законодательства. В границы ООПТ не вошел участок, на котором предусмотрено строительство детского сада, — заместитель главы города, курирующий вопросы строительства, Сергей Уманцев.

Источник: Наша Газета