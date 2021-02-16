Владимир Синяговский: Мы адресуем слова благодарности ветеранам-афганцам...

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Депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский поздравил своих земляков с годовщиной вывода Советских войск из Афганистана.

"Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов и 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана.

Мы вспоминаем о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества! Вы с достоинством и честью исполняли все задачи по защите интересов нашего государства, защите мира и спокойствия граждан. Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, человеческий опыт необходим в воспитании подрастающего поколения.

Мы адресуем слова благодарности ветеранам-афганцам, участникам боевых действий в других военных конфликтах за самоотверженность и смелость, за самопожертвование и патриотизм. Спасибо за наше мирное небо, я верю, что великие подвиги никем и никогда не будут забыты. В этот памятный день желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и вашим семьям, радости и счастливых дней!

Мира и добра!"

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский