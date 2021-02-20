По данным Федерального казначейства налоговые и неналоговые поступления в бюджеты субъектов РФ в прошлом году составили 9.15 трлн. руб.

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Итоговые цифры падения по сравнению с 2019 г. на 2,5% (233 млрд. руб.) выглядят не таким значительным, как предполагалось ранее.

За прошлый год правительство увеличило объём трансфертов в регионы на 54%, что способствовало амортизации негативных экономических эффектов от пандемии.

С учетом возросшей доли трансфертов, доходы регионов выросли примерно на 10% (13,254 трлн руб.).

Рост общего объёма трат регионов оценивается в 17%.

Общий дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 г. составил 708 млрд руб. Без предоставленного объёма федеральных трансфертов суммарный дефицит, по оценкам экспертов, превысил бы 20% (более 2 трлн руб.).

2020 год потребовал экстренной финансовой помощи правительства, а в текущем году такого объёма трансфертов не предполагается.

Регионы адаптировались к пандемии и реализуют программы восстановления экономики.

Тем не менее, усиление дотационной составляющей структуры доходов значительной части субъектов федерации в период пандемии очевидно и требует от региональных администраций как оптимизации расходов, так и повышения финансовой дисциплины.

Источник: @Смутное время