Названы наиболее подверженные мошенничеству регионы

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Тинькофф провел новое ежегодное исследование мошенничества в российской банковской сфере за 2020 год. Аналитики компании выявили наиболее и наименее подверженные мошенничеству регионы, а также подсчитали средние суммы потерь для различных преступных сценариев и описали типичные и новые схемы обмана.

Москва и МО, а также Санкт-Петербург и ЛО вошли в топ-5 регионов, жители которых наиболее подвержены атакам мошенников. В пятерку регионов наименее подверженных мошенничеству попали: Чукотка, Калмыкия, Тува, Саха (Якутия) и Алтай.

В 2020 г. количество успешных случаев мошенничества выросло на 60%. Объем фрода превысил максимум за всю историю наблюдений.

Мошенники украли у клиентов российских банков на 70% больше, чем в 2019 г..

Доля социальной инженерии выросла до 80% от всех случаев мошенничества (67% в 2019 году).

Во время пандемии поставили рекорд объемы мошенничества, связанного с медициной.

Злоумышленники стали в 3 раза чаще находить жертв в социальных сетях, а по телефону — в 2,7 раза.

Средний чек мошеннической атаки снизился на 8%.

Женщины стали чаще становиться жертвами, чем мужчины.

Мошенники стали чаще выбирать своей целью молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.

На новые сценарии мошенничества, появившиеся в 2020-м год, приходится менее 3% от всего объема фрода.

Традиционно мошенничеству больше всего подвержены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Лидерство с ними делят Калининградская область и Севастополь. Наименьший Fraud Index у жителей дальневосточных регионов.

Чтобы оценить динамику атак, аналитики Тинькофф использовали Fraud Index - показатель, характеризующий подверженность социальной группы клиентов мошенничеству. Для его расчета аналитики выбрали группу с наименьшими показателями случаев мошенничества на общее количество клиентов (одного пола, возраста или региона проживания) и присвоили ей единицу. Остальные группы относятся к ней в прямой пропорции. Например, в категории с показателем 1,30 клиенты становятся жертвами мошенников на 30% чаще, чем группа 1,0.